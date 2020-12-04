明基醫(4116)旗下的明基口腔醫材積極布局全方位數位植牙與矯正解決方案，除持續深耕數位植牙領域，更看準現代人越來越注重外在美學，隱形矯正需求日增，提供口掃機、3D列印材料和矯正膜片等高品質產品與服務，首度在台灣醫療科技展，亮相全方位的數位矯正解決方案。

隨著口腔健康保健與人口老化趨勢，口腔相關疾病不斷增加，帶動牙科診斷與耗材產品持續成長，根據BMI Research報告指出，牙科產品2019市場規模為130.6億美元，預估2022年市場將達153.1億美元，2019-2022之年複合成長率為5.4%。

牙科矯正是其中成長率較高的領域，Market.US報告指出，牙科矯正市場平均年成長率可達8%，可分為矯正器矯正和透明牙套矯正兩大類，矯正器和透明牙套產值比例約為6：4。

明基口內掃描機BenQ BIS-1(口掃機)在明基數位牙科方案中更是位居領頭核心產品，可延伸拓展應用在數位矯正、數位植牙等領域。明基口腔醫材總經理林家弘表示，近年來隱形矯正盛行，明基口腔積極整合與打造全方位數位矯正之流程，以口掃機為數位發展基礎，取代傳統矯正前的印模，不僅提升醫師診療效率，更讓民眾體驗數位化帶來的便利與舒適；更提供光固化3D列印材料與矯正膜片，從成像、列印、成品，提供流暢且完善的數位矯正解決方案。

(時報資訊)