封測廠南茂(8150)受惠需求續強、產能擴充及漲價效益顯現，公司看好2020年第四季營收可望續揚，毛利率及獲利亦可望改善，激勵股價自11月一路向上走揚，今（4）日開高後放量勁揚6.48％至35.35元，創去年底以來近1年高點。

截至11點10分，南茂維持逾5.5％漲幅，領漲封測族群，成交量突破3萬張、為近半年大量，累計1個月來漲幅已達26％。三大法人本周明顯轉站多方，本周迄今買超達7353張，明顯扭轉上周2815張態勢。

南茂董事長鄭世杰日前法說時表示，第四季半導體市況仍將持續成長，其中驅動IC動能將優於記憶體。南茂受惠產能擴充、稼動率提升及漲價效益顯現，10月營收已創新高，11、12月訂單需求仍相當強勁，預期營收表現可望與10月相當，帶動第四季營收續揚。

同時，南茂受新台幣強升、金價上漲、夏季電費及轉投資紫光宏茂轉虧等逆風影響，第三季獲利下滑至近1年半低點。隨著逆風干擾程度降低，鄭世杰預期第四季毛利率及業外損益狀況亦可望顯著改善。

鄭世杰指出，南茂原先預期今年營收將成長高個數百分比，但下半年市況需求優於預期，預估今年營收可望成長達雙位數百分比，帶動獲利表現優於去年。法人推估，南茂第四季營收可望季增中個位數百分比、站上60億元新高，毛利率及獲利亦可望顯著回升。

鄭世杰對於南茂明年上半年營運亦樂觀看待，指出市況相當健康，以目前掌握訂單看來產能將相當吃緊，預計擴增產能均已被客戶預訂，預期獲利狀況可望顯著提升。其中，驅動IC測試預計新增50～60台機台，將於明年上半年陸續到位。

投顧法人認為，南茂受惠5G新手機及消費電子新產品上市，半導體需求逐漸好轉，且客戶相關庫存水位相當健康，預期第四季在產能吃緊下將淡季不淡，訂單需求將延續至明年上半年，維持「買進」評等、目標價37元不變。

(時報資訊)