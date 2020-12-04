◎拒賣萊豬 金門農漁會開「第1槍」

瞄準政府明年開放含有萊劑的豬肉進口，金門縣農、漁會今（4）日上午率先開第1槍，在痛批中央「頭殼壞去」的聲浪中，宣示只賣原產地台灣、金門的豬肉，確保消費大眾的健康。

◎吳德榮：明起氣溫回升 大台北及東半部有局部短暫雨

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，這波冷空氣出現的平地最低氣溫，為昨日下午新北五股區的13.5度，而今晨各地氣溫仍偏低，截至5時北台灣及中部的平地最低氣溫大致在14度左右。

◎考試院：將配合「雙語國家」目標 調整考選方案

考試院今公布第13屆施政綱領，作為本屆4年任期的施政藍圖。秘書長劉建忻表示，為了因應國內外情勢變遷以及國家發展趨勢，本屆綱領新增配合雙語國家目標適時調整考選方案及培訓課程等政策。

◎我也有煙火房！遠眺台北101 晶華跨年房開賣

雖然不是台北101的「煙火第一排」，不過台北晶華酒店不缺席，今年除了服務欣賞煙火、狂歡跨年的消費者外，更為旅台的日本人、以及擁有滿腔熱血想要迎接新年第一道曙光的消費者提供了不同的住房專案。12月31日當天，房客可以選擇透過無敵窗景、有氣泡酒與美食搭配101煙火的「璀璨煙花101跨年」專案，亦或是在頂樓游泳池畔、透過大螢幕與跨年演唱會同樂的「星空池畔環遊跨年」專案。

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(中時新聞網)