聯合國大會美東時間3日就新冠病毒疫情舉行特別會議，大陸國家主席習近平特別代表、外交部長王毅代表中方發言稱，中方堅持疫苗是全球公共產品，要確保發展中國家能夠負擔，中方正加快推進疫苗三期臨床試驗，研發完成並投入使用後，中國疫苗將作為全球公共產品，積極提供予發展中國家。

王毅表示，要統籌推進疫情防控和經濟社會發展。充分運用政府和市場兩種力量，促進就業民生，增強發展韌性。利用疫情催生的新業態新模式，大力發展新興產業，推動經濟「綠色復甦」。加強國際宏觀經濟政策協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

截至目前，中國有5個疫苗正在開展三期臨床試驗，分別是：中國醫藥集團有限公司的「中生武漢」和「中生北京」滅活疫苗、北京科興中維生物技術有限公司的滅活疫苗、軍事科學院聯合康希諾公司研發的腺病毒載體疫苗、中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬共同研發的新冠重組蛋白疫苗。

(中時 )