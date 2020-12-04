根據《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）在推特上透露，洋基已經和投入自由市場的太空人強打布蘭特利(Michael Brantley)接觸，尤其洋基可能留不下今年甫獲美聯打擊王的勒瑪修(DJ LeMahieu)，非常需要像布蘭特利這樣的左打補強火力。

留下勒瑪修當然是球隊季後最重要的事，但假如這名二壘手和其他球隊簽訂合約，那洋基將會啟動「B計畫」，那就是轉而追求布蘭特利加盟。他今年33歲且入圍4屆明星賽，2018年開始連續3球季打擊率都超過3成，去年敲出單季22轟生涯新高，顯然洋基已經開始準備出手。

洋基近年打線右傾，除了賈登納(Brett Gardner)以及左右開弓的希克斯（Aaron Hicks）之外，沒有常駐先發的左打了，也因此布蘭特利相當吸引他們。

歐尼也提到，洋基的資金無法同時簽下勒瑪修與布蘭特利，最多只能擇一。勒瑪修是內野工具人，今年一、二、三壘都有守過，還拿過3屆二壘金手套，相較之下布蘭特利功能性就缺了點，幾乎只守過左外野，而洋基已經有左外野的固定先發弗雷塞(Clint Frazier)，且外野人選也很多，這也是洋基需要考慮的點。

(中時 )