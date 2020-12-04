民眾黨立委高虹安領銜提出黨團版「私校條例」修正案，其中強調行政院版對於停招、停辦標準過於寬鬆，將強化提前預警、加強輔導；擴大利害關係人參與；以及充分保障師生權益等三環節。

高虹安強調，民眾黨團版本修法的重點，是在院版的基礎上，主要作出以下提前預警、擴大利害關係人參與以及保障師生權益等改進。主要內容包括在退場審議過程中納入教職員、學生代表及社會公正人士參與；進一步明確保障教師資遣退撫與學生轉校與原地畢業權益，不受到誘迫而必須被逼退或轉學；在重組董事會的部分，除了維持原教育部的社會公正人士與教職員不得少於2／3，加入留任原董事會董事1到3人，以協助新董事會收尾的諮詢與負起善後責任。

另外，草案在退場基金的運用上，也擴大用於保障教職員轉調、介聘的部分並給予聘用學校誘因；原本從停招到停辦只有1年，為了確保學生受教權益，規定在正常授課之前提下實行人力及組織裁併，拉長到學生都順利畢業或正常轉校離校後才可停辦。

民眾黨立委張其祿也說，私校條例最重要的就是預警處理，不是等發生後才善後，已經來不及了。他並舉 108學年度為例，其中大專院校註冊率低於70％的大學有5間、技專有19間，共有24間，而這24間中有23間是私立的。他說，比起公立學校有充分的資源，私校辦學的品質及資源都有很大的限制，面臨更嚴重的危機。

他說，在教育部原有草案當中，甚至將過往草案中曾納入的「私校學生數若低於3000人，連續兩年註冊率未達6成」的指標拿掉，使得重要指標只剩下「財務惡化」，「但學生都沒有了，學校還能在嗎」？相關指標顯然無法即時預警並適時處理私校退場的問題。

全國教育產業總工會理事長林碩杰說，支持高虹安所提退場過程有工會代表參與，支持延長退場以保障師生權益，支持退場基金保障教職員工離退時的薪資。但提醒教育部需要有配套，希望支持「全薪」而非可能只佔一半的「本俸」，才能保障師生權益。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，私校工會長期關心私校退場議題，期待立法院將「私校退場條例」列為優先審查法案，審慎建立周全私校退場制度，保障師生權益，並儘速完成立法。

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(中時 )