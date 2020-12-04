台南市某高中傳出高三男學生在女廁所裝設針孔攝影機偷拍，一名被害女學生發現異狀找到攝影機，正準備拿去老師辦公室時，該男生突然衝出企圖搶走攝影機，雙方也因拉扯驚動師生，偷拍事件才曝光。校方表示，案發當天即依校安、社政程序通報，也曾撥打113，目前已報請性平會組成調查小組調查中。

據了解，上月中旬1名高三女生在校內女廁所如廁時，突然發現垃圾桶後方有亮光，經進一步查看，赫然發現被人裝上針孔攝影機，立即拿起攝影機準備交到老師辦公室時，另名高三男生在走廊發現，竟上前企圖搶走攝影機，但仍被女學生搶回報請師長處理。

事發後，直到本月初有人匿名在網路社群PO文，指校方處理態度消極，甚至有意息事寧人。匿名發文者還認為，由於裝設針孔攝影機的男學生，成績頗為優秀，被校方評估可望錄取醫科，但因擔心影響校譽及男學生的未來，校方才不准學生四處張揚。

不過，校方否認有隱匿偷拍事件，聲稱網路流傳的內容並非事實，案發當天即依相關程序進行校安與社政通報，全案也已組成調查小組調查中，但目前只有受害女學生接受調查，日後如果發現還有其他受害學生，也將持續進行調查，3個月內會將全案調查清楚。

校方還強調，經過初步了解，涉案男學生的偷拍動機，係課業壓力大，加上好奇心，才從網路購買針孔攝影機，在女廁所內裝設偷拍；至於偷拍時間有多久？有多少人被拍？校方說無法透露，但會利用全校集合時間向師生報告此事，避免不實訊息在網路流傳。

警方則表示，有關網路PO文指該高中校園女廁被裝設針孔攝影機一事，目前並未接獲學校的通報，但將循相關管道了解。

(中時 )