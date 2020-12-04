佛奇批評英國為了搶第一 倉促通過新冠疫苗

美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）周三指控，英國藥物監管機構沒有充分詳察製藥商的資料，就領先全球，通過讓輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗廣泛注射。

據《每日郵報》（DailyMail）3日報導，佛奇正承受川普政府的壓力，要他解釋為什麼英國打敗美國。他並意有所指地比喻，英國藥品及保健產品管理局（MHRA）就像馬拉松選手作弊般，在最後一哩路才加入。

不過，據BBC新聞網3日報導，由於佛奇的發言引發廣泛報導，事後他為個人發言致歉，表示對英國在科學和把關上都充滿信心，也不會對英方作法做主觀判斷。

事實上，在英國率先宣布，通過美德聯手研製的疫苗，將從下周起，為民眾廣泛施打後，無論是美國或歐盟都重炮抨擊，紛紛質疑MHRA不顧安全，快馬加鞭通過的速度。

佛奇告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），「我愛英國人，他們很棒，也是優良的科學家，但他們直接拿了輝瑞的資料，而沒有非常，非常仔細地加以檢查，他們說：『好，我們通過吧，就這樣！』結果他們就通過了。」

此外，他在接受天空新聞（Sky News）的專訪時說，倉促通過疫苗可能會助長既有的疫苗懷疑主義。他強調，檢驗疫苗要經過標準程序，美方會加快些，但不會像在英國那麼快。佛奇說，因為他們認為，要是美國也那麼做，會引發很多懷疑，反倒不利。

MRHA後來措辭強烈地反駁說，他們盡快在最短的時間內嚴密評估了相關數據，但並未減損審查的徹底性。而在沒搶得頭香的國家攻擊下，英國大臣和科學家也都力挺MHRA，指控對方只是妒忌英國通過新冠疫苗的速度。

英國教育大臣威廉森（Gavin Williamson）甚至嘲諷歐洲和美國，由於英國是遠比它們好的國家，因此才打敗對方，推出新冠疫苗。不過，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人馬默（Eric Mamer）回應說，這絕對不是監管機構大賽，「這不是足球賽，我們說的是人民的性命和健康」。

(中時新聞網)