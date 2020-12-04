近期粉蝨、蚜蟲、薊馬密度攀升 農改場籲加強共同防治

近期粉蝨、蚜蟲、薊馬等小型昆蟲密度攀升，由於此類昆蟲為病毒病傳播主要媒介，台南區農業改良場呼籲農友注意田區清園，並加強鄰近田區共同防治，以減少蟲口數。

台南農改場場長楊宏瑛說明，小型昆蟲為露天栽培傳播病毒病主要媒介，且病毒媒介昆蟲在苗期就會危害植株，因此從育苗開始就必須隨時注意蟲害防治，特別是茄科與葫蘆科作物。

農改場表示，定植前針對育苗盤內幼苗宜先施用保護性殺蟲劑，定植初期特別加強防治小型害蟲，隨時注意田區及周遭環境清潔與減少雜草防治，並加強鄰近田區共同進行防治，以控制昆蟲族群密度，降低傳播病毒病害的風險。

此外，田間操作時應避免機械傳播，勿因摘心、整蔓等田間操作造成病毒的蔓延。採用合理化施肥可以促進植株生長勢，更能抵抗病毒的感染。如有相關施肥及用藥問題請聯繫該場作物環境課。推薦藥劑請參考https：／／www.tndais.gov.tw／view.php？catid=382 。

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