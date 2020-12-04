日前吳思瑤等17名民進黨立委提案修改《公共電視法》，降低公視董監事被提名人的通過門檻，遭質疑恐讓民進黨更容易決定公視人事。今天該修法草案送立法院會一讀時，國民黨團提議退回程序委員會，民進黨團也沒表達異議，全案因而被退回擱置。

依照現行《公共電視法》規定，公視基金會設董事會，由董事十七人至二十一人組成，產生方式則為先由立法院推舉十一名至十五名社會公正人士組成公視董、監事審查委員會(依照各黨在立院之席次比例)。再由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以四分之三以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。

但依照吳思瑤等人的提案，未來公視董監事被提名人只需要獲得審查委員會三分之二以上之多數同意‧就可送請行政院長聘任，門檻大副降低。

對照11月時的審查委員會15位審查委員組成，包含民進黨團8位、國民黨團5位、民眾黨團及時代力量黨團各1位，原本只要國民黨團提名的委員集體反對就可以阻擋不適任的公視董事被提名人，修改後民進黨團更有機會護航心儀的人士順利就任。

由於修法爭議不小，因此，今天此修正草案，送立法院院會進行一讀時，國民黨就表態提議，要將該案退回程序委員會重新提案。對此，主持會議的立法院長游錫堃當場詢問「請問院會有無異議？」因台下民進黨立委無人表示意見，因此，全案確定被退回程序委員會，形同冷凍擱置。

(中時 )