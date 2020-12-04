高雄市民進黨議員黃明太為了捍衛萊豬，2日竟在高市議會表示，萊豬可以給窮人多一個選擇，也沒有人強迫這些人要吃！此話一出，輿論嘩然。對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪忍不住譏諷，以黃明太的薪水來看，他要很傷心的說自己的確是窮人，感謝民進黨德政，讓他可以吃萊豬，窮人能嫌什麼？有得吃就不錯了！

包正豪今在臉書發文表示，原來台灣社會階級分化已經到了這樣嚴重的地步，豬肉對台灣窮人，已經是難以負擔的奢侈品，所以得要靠進口便宜但有添加藥品的豬肉，來滿足基本需求。

黃明太說進口含萊克多巴胺的美國豬肉是要給窮人多一個選擇，而「像他這樣高收入的人是不會吃的」。包正豪直言，以黃明太每個月能領到的錢來說，扣除助理薪資補助（24萬），可能有將近26萬元（包括各類「實報實銷」項目《笑》），以這個標準來看，很傷心地說，「我是窮人」。

包正豪譏諷，感謝民進黨德政，讓他有機會選擇吃豬肉，雖然有毒，但窮人還挑選什麼，有得吃就不錯了。

對於萊豬可以給窮人吃的風波，黃明太3日表示，日前質詢的那席話重點是，高雄巿政府要做好把關工作，要標示清楚，讓巿民一看到，就知道是台灣豬或美國豬。如果他的話有造成中低收入戶不舒服的話，他願意道歉。

(中時新聞網)