為提升自主軌道工業技術，促進軌道產業及營運機構間之供需媒合，帶動國內軌道產業發展，交通部與經濟部、行政院公共工程委員會共同推動軌道產業國產化政策。12月4日由高雄捷運公司及交通部鐵道局於高捷大寮機廠，共同辦理「109年軌道產業維修商源說明會」，除提供產、官、學、研彼此交流機會外，亦積極提供軌道產業及營運機構供需媒合平台，使軌道產業供應鏈更加健全，並逐步落實國產化政策，促進軌道產業及國家經濟發展。

106年由高鐵公司辦理第一屆「軌道本土化商機說明會」、107年台鐵局進行第二屆「軌道系統維修採購商源說明會」後，今年由高捷公司接手舉辦「軌道產業維修商源說明會」，本次商源說明會活動安排鐵道局、台灣高鐵、臺鐵局、高雄捷運、台北捷運、桃園捷運、金屬中心、智慧鐵道人才學院、臺灣科技大學、成功大學、高雄科技大學、屏東科技大學等產、官、學、研專家從政府的產業政策、營運機構的維修策略、學研單位的人才培育及技術開發等面向進行深度專題演講，同時設置數十個展示區，展示軌道產業相關車輛、供電、軌道、號誌通訊及機廠設備等五大系統近百項維修國產化成果，吸引超過100多家廠商、300位各界代表參與。

為落實國產化政策並帶動軌道產業發展，交通部建置「鐵道技術研究及驗證中心」，整合及制定各軌道系統技術規範及產業國家標準，備品規格一致化有助提升國內市場需求規模，刺激軌道工業發展，讓產業供應鏈更加健全，在滿足國內軌道營運業者需求後，進一步將技術、設備或零組件輸出，以拓展海外商機。因應疫情影響運量導致營收下滑，高捷公司積極進行節能節流措施，今天特別展示「紅外線溫控閘門」，可以簡化防疫人力配置，降低防疫作業成本，減少車站人員與旅客接觸的頻率，預防疾病的傳染及擴散；「輕軌號誌機燈板與燈殼」則與高雄輕軌號誌現有設備相容，可提高耐候度、降低採購成本，其他則包括高雄捷運系統之軌道設備包括道岔、導電軌、軌床、扣件、鋼軌等維護及保養項目，歡迎各界踴躍投資，共組軌道國家隊，相關活動訊息請參考：https://corp.krtc.com.tw/railwaybis/。

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