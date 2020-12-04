小型百貨業面臨困境，全台百貨公司家數連年縮減，十年來減少近300家，今年受疫情重創，百貨零售業前三季銷售額更是出現近年首次衰退，年減1.5％，以各大都會來看，今年話題不斷的桃園因人口紅利、整體消費力提升，銷售額逆勢成長24％，全台最亮眼。

據財政部最近統計資料，今年9月全台百貨公司家數為713家，相較於2010年以前超過千家，近年一路下滑，近一年來更減少了40家。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，實體通路受電商衝擊，百貨業家數逐年縮減，今年受疫情影響再減一波，六都百貨公司家數一年來各減少了0.7～10.2％，小型百貨資源有限，面對市場變遷經營相對困難，大型業者多元發展，市場汰弱留強，百貨業呈現強者恆強局勢。

就六都百貨公司銷售額來看，除了新北、桃園外，其餘四都均都衰退，占全台銷售額逾三成的台北市今年銷售額前三季僅713億元，重挫6％，受到疫情等衝擊最大；僅有48家百貨公司的桃園市前三季銷售額達182億，總銷售額直逼擁有139家百貨公司的新北市，全台前三季百貨公司銷售額減少了35億元，不過桃園卻較去年同期增加36億元、成長24.2％，全台最吸金。

郎美囡表示，因虛擬通路、網購平台日漸發達，實體零售業及店家營收大幅衰退，尤其中小型百貨倍受衝擊而停業，不過大型百貨、購物中心銷售項目越趨多元，往往成為當地機能題材，如桃園青埔的華泰名品城、新北市林口三井outlet，不僅帶入外地消費人潮，亦能支應周邊住戶生活需求，轉為房市焦點。

尤其疫情後內需大幅提升，今年各大百貨周年慶營業額驚人，但周年慶檔期多數在10月之後，並未反應在前三季的銷售額，顯見國內消費力強，全台北中南不乏大型企業積極布局。

(工商 )