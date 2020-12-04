【政新鮮】罷瑤「我+1」三天破五萬 羅智強：滿街民怨民怒

國民黨革實院長羅智強認為民進黨北市立委吳思瑤挺萊豬，發動罷免，並成立「我＋1」臉書粉專。他今天宣布罷瑤之外，加開「倒宇天光」番外篇，要罷免被稱「全國不分區議員」的民進黨桃園市議員王浩宇，下午他將赴中壢街講，宣傳罷免王浩宇，強調「1／16的王浩宇罷免案，將是反萊豬民意的第一個檢驗劑」；若罷王成功，就有罷免萊豬民代的骨牌效應，民進黨才可能收回成命。

羅智強在臉書指出，慶祝「我＋1」粉絲破五萬，罷瑤之外，加開「倒宇天光」番外篇。今天下午5：30－6：30，他將前進桃園家樂福中壢店做街頭演講，助陣宣傳王浩宇罷免案，罷免這個全國挺萊豬第一名的議員。

他說，他也直接告訴大家，王浩宇罷免案將是反萊豬民意的第一個檢驗劑，如果連王浩宇挺萊豬挺到這個程度仍然無法罷免掉，那麼，之後的所有罷免萊豬立委、萊豬議員的行動也將難如登天。

相反的，如果萊豬議員冠軍王浩宇被罷免，挺萊豬的第一張骨牌倒下，那麼台北市第一名的萊豬立委吳思瑤就會是下一張骨牌，然後會有第三張、第四張、第五張骨牌，當民進黨感受到民意之狂怒，才有可能收回成命，放棄萊豬進口政策。

羅智強強調， 1月16日，下架王浩宇這是所有反萊豬人民共同的責任，「中壢人，台灣的食安，靠你們打頭陣。」

(中時 )