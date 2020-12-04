學校正妹的多寡，常常被拿出來比較。一名網友好奇詢問，有沒有哪間學校是正妹保證，引爆網友熱議，許多人狂推「景美女中」直呼，顏值真的高！且景美也有許多正妹校友，包括蔡依林、張鈞甯和路嘉怡等人。

一名網友昨在PTT上發文表示，以前「景美女中有中女美景」，而以前「台大醫科有正妹小馮」，那麼現在有沒有哪間學校還是正妹保證呢？

貼文引發網友熱議，網友紛紛留言喊出自己心目中的學校，其中包括景美女中、建中、成功高中、普林斯頓高中（前育達商職）、樹德高中、台北士林高商、台南一中和高雄高中。不過統計了網友們的回應後發現，多數人心中正妹最多的學校還是「景美女中」。

據了解，景美女中產出的正妹校友還真的不少，像是亞洲流行音樂天后蔡依林、氣質女神張鈞甯、知名電視節目主持人路嘉怡、前「七朵花」團長趙小僑以及歌手丁文琪等知名女藝人。

另先前也有人討論過「滿是正妹的大學」，當時網友一面倒狂推輔仁大學。「輔大有種就算是普妹背影都超像美女」、「要是給我機會一定去唸輔大，之前打工的地方只要是輔大來的都蠻棒的」、「輔大真的扯，7-11前的紅綠燈跟紅毯一樣」。

(中時新聞網)