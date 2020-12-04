屏東縣枋寮鄉新開村產業道路旁在11月29、30日共兩天，民眾分別在當地發現7枚未爆彈，經軍方證實是「60迫砲彈」，民眾懷疑現場還存在更多未知的未爆彈，立刻通知警方，並由八軍團第四支援指揮部派出未爆彈處理小組前往當地以地毯式搜尋探測，竟又發現13枚60迫砲未爆彈，當場嚇壞當地民眾，目前均由軍方帶回進行處理。

才剛撿到7枚未爆彈，軍方一探又找到13枚，枋寮居民嚇壞。(八軍團提供)

才剛撿到7枚未爆彈，軍方一探又找到13枚，枋寮居民嚇壞。(八軍團提供)

由於未爆彈發現地點在枋寮石頭營疑似二戰遺址旁，近日因種電爭議延燒，文化部南下現勘後，居民與業者間仍無法達成共識，接著又陸續發現未爆彈而引爆居民怒火，縣議員蔣月惠在上月30日甚至帶領群眾封路抗議，要求廠商立即停工。

為了確保民眾安全，枋寮分局昨(3日)請求陸軍第八軍團第四地區支援指揮部，派遣未爆彈處理小組、五四工兵群派員前往前往協助搜尋。

軍方表示，未爆彈小組以日前發現未爆彈的位置向外，以同心圓方式，延伸半徑00公尺執行探測，數名防爆人員穿著全套防爆裝，手持金屬探測器地毯式進行搜查及探測，過程中陸續發現13枚鏽蝕且年代久遠的迫擊砲彈。

為防意外，未爆彈處理小組及工兵部隊，重複進行檢測後，並未再發現未爆彈，枋寮分局呼籲民眾，該處發現之未爆彈生產年代不明，外表鏽蝕且引信斷裂，但民眾仍不可因好奇而撿拾挖掘或拆解，應立即撥打110報案，由警方轉知軍方專業人員移除，以確保安全。

(中時新聞網)