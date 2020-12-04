把玩手機竟讓弟弟釀驚魂記！日前家住太平區的2位姐弟下午放學後坐公車到坪林森林公園遊玩，16歲的姐姐帶著4歲的弟弟在兒童遊戲區內，當時姐姐正專注在玩手遊，一時不注意4歲的弟弟就獨自遠離遊玩，結果竟迷途到公園外圍馬路旁，坪林派出所員警接獲民眾報案，耐心的帶著小男童探詢，不久終於找到正驚慌失措的姐姐，員警勸戒男童姐姐並再通知家屬知悉，解除這場驚魂記。

太平警分局坪林派出所巡佐賴鶴元、警員杜宜珊日前傍晚5點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案，稱「森林公園旁有1小男童迷路，現在正在大哭，請求警方協助。」員警到場後耐心安撫男童情緒，因男童僅4歲無法表達父母的聯繫方式及家住何處，自稱下課後跟姐姐搭公車到公園玩，之後就找不到姐姐了。

貼心的女警心想，依照小男童的說法，那麼姐姐應該還在公園內，於是耐心的牽著男童的手到公園內找尋，約過10幾分鐘後，女警發現有1少女正在公園內到處東張西望的走著，立即上前欲詢問，姐弟倆相遇後，男童總算破涕而笑。

男童姐姐表示，下課後應弟弟要求到森林公園遊戲區遊玩，因自己太專注玩手遊，一時不注意讓弟弟走失，事後自己相當懊悔，爾後會謹記在心的，謝謝警察叔叔、阿姨。最後員警也通知家屬知悉，並順利助其返家。

(中時 )