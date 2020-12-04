針對國民黨至中正一分局告蘇揆一事，行政院秘書長李孟諺今天表示，蘇揆與農委會陳吉仲主委12月1日當天是在回應立委提及產業衝擊時，說明業者對政府輔導豬肉出口的成效非常支持，完全沒有提到「業者挺萊豬進口」的字句與意思，「這就是真相、就是事實」，盼國民黨不要繼續把蘇揆和陳吉仲的話移花接木、扭曲誤導社會大眾，浪費社會資源。

李孟諺強調，當天的立院詢答的客觀事實很清楚，包括蘋果日報和自由時報也都把對話逐字還原報導，還有立法院的議事錄可以查證。

此外，昨天業者也親自出來釐清說明，也有表示歉意，相關消防檢查是業者11月27日主動提出申請，2年1次的例行檢查，並非國民黨所指稱的「查水表」。更證明整件事情是一場扭曲事實的「政治操作」，盼望回歸政策討論才是正軌。

李孟諺強調，政府和業者心意相同，就是要提昇養豬農競爭力、讓臺灣肉品外銷國際，這是臺灣人民最大的福氣，也是最大期望。

(中時 )