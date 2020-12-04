「監察院人權會職權行使法」草案在立院審查卡關，監察院長陳菊為此率監委與民進黨團總召柯建銘溝通，監委紀惠容日前在臉書有感而發，她感嘆，監院與立院彼此的認知落差與挫敗，除了溝通不良，更是人權會先天設計不足的結果，但並不會因此而氣餒，人權會的定位須要自己定位自己，走出自己的輪廓。

身兼人權會委員的監委紀惠容1日在臉書表示，任職國家人權委員會4個月了，常被問「國家人權委員」與監察委員有何不同？它可以獨立行使職權嗎？很遺憾的是，剛送進立法院的《國家人權委員會職權行使法》，剛排進議程就被撤回，理由是擴權、違憲。

紀惠容指出，民進黨黨團總召柯建銘認為，依據《憲法》與《國家人權委員會組織法》，「國家人權委員會」是設在監察院之下，不能再另提職權行使法，只能修監察法。他甚至指出，「國家人權委員會」不是獨立機關，它只是特種委員會。她感嘆，「這樣的認知落差與挫敗，除了溝通不良，更是『國家人權委員會』先天設計不足的結果」。

紀惠容喊話，即便困難重重，身為首屆「國家人權委員」的我們，各個戰鬥力十足，我們並不氣餒，我們很清楚萬事起頭難，何不暫且把爭議的《國家人權委員會職權行使法》擱下，我們很清楚我們是國際公約與國內法的橋樑，要成為國家的良心，只能勇敢前行，並強調「我們的定位須要自己定位自己，走出自己的輪廓」。

文末，她引用謝銘祐所創作的歌曲《路》，勉勵自己，「從現在起就讓我們團結彼此，一步步，有路，咱沿路唱歌，無路，咱遼溪過嶺，一起朝有光的地方前進」。

(中時 )