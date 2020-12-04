立法院審查「監察院人權會職權行使法」草案，民進黨團當場打槍，質疑人權會擴權。監察院長陳菊上個月底率監委與柯建銘溝通，傳聞柯建銘拍桌堅決反對監察院提送職權行使法，陳菊最後願意「尊重立法院意見」，擬撤案改提「監察法」修正草案。

「完全沒有拍桌這回事」，柯建銘表示，因為監委會進入人權委員會，去年立法院通過人權委員會十，附帶決議是要送監察法，前監察院長送張博雅提送監察法，但屆期不連續，陳菊上任監察院長後改送職權行使法，所以要求退回重送。

柯建銘說，人權委員會部分人執意要送人權行使法，但該法有釋憲權，有擴權的疑慮，沒辦法接受，他認為應該退回重提，就這麼簡單，溝通過程很順暢，只有少數人在亂搞，開完會後陳菊還找大家吃飯，氣氛都很好。

柯建銘強調，憲法賦予監察委員彈劾、糾舉、糾正權利，規定清清楚，同樣都是監委，怎麼可能因為是比較注重人權的委員，就跳脫憲法層次，另外弄一個法，不該為9位人權委員擴權。

民進黨團幹事長鄭運鵬補充說明，當天現場沒有桌子，要如何拍桌，柯總召只有拍他的肩膀而已。

(中時 )