資深女星譚艾珍的女兒歐陽靖8月生下兒子「新醬」，而她的日本攝影師老公小菅亮輔（RK）因無法認同來台要隔離14天，而不願來台，一家三口目前分隔兩地，氣得譚艾珍日前在網開罵，認為女婿起碼要來台灣看妻小，升格當奶奶的譚艾珍今（4日）則收起怒氣，曬出牽孫子的小手照，感性寫下：「我們一定會手牽手穩穩地走」。

歐陽靖日前認了夫妻因防疫觀念不同而失和，IG也互相取消追蹤對方，歐陽靖表示老公無法認同來台灣必須被隔離14天，身為丈母娘的譚艾珍更是氣得發文「起碼女婿應該親自來台看看他們，並且接他們母子全家一起返回東京，這不是基本的人之常情嗎？」譚艾珍還不禁反問：「難道老媽媽唯一的要求是錯的嗎？」

事隔幾天後，譚艾珍今凌晨則收起怒氣，曬出牽新醬的小手照，譚艾珍感謝外界的關心和支持「讓我們充滿溫暖，人生道路有很多人的陪伴真的很幸福，我們一定會手牽手穩穩地走！」譚艾珍也感性寫下她很喜歡的歌詞「我會牽著你的手，但是路要自己走」。

心中充滿感恩！感恩！無限感恩！ 因為大家的關心、支持、理解、幫助。讓我們充滿溫暖，人生道路有很多人的陪伴真的很幸福，我們一定會手牽手穩穩地走！ 無限感恩！祝福大家！ 我很喜歡這首歌詞～ 我會牽著你的手，但是路要自己走⋯⋯ https://youtu.be/Pf703TxywjY 由譚艾珍發佈於 2020年12月3日 星期四

譚艾珍真摯發言讓人噴淚，羅美玲也有感回應：「沒錯，我會牽著你的手，但是路要自己走」，網友則紛紛留言鼓勵：「有阿嬤在，新醬母子一定會很幸福」、「妳是一位很棒的媽媽與阿嬤，妳們一定要加油」、「新醬阿嬤加油」。

(中時新聞網)