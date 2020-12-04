蔡黃汝（豆花妹）趁空上中視《飢餓遊戲》宣傳新歌，製作單位安排她當神秘嘉賓，所以事前沒告知主持群，錄影過程她偽裝成工作人員，看著眾人進行解鎖謎底人物關卡，但遲遲沒人答出正解，也未察覺到她的存在，王仁甫甚至還猜是張惠妹，讓豆花妹一聽哭笑不得。當最後謎底揭曉，豆花妹才摘下口罩，眾人一看都吃驚到嘴巴合不起來，陳為民表示：「我剛覺得這工作人員長得很正！」豆花妹一聽卻不信，「騙人，你們怎麼現在才說」。

孫協志曝曾好幾次當面邀豆花妹上《飢餓》，她因在拍戲所以沒時間，不然一直很想來挑戰：「我已經講好幾次，我超想來這個節目！」而她玩起遊戲很放得開，節目大玩關卡「愛的抱抱」，來賓只要抽中女生就要穿Kuso版的比基尼裝，她剛好抽中男生，所以穿裙子搭配肌肉裝，還在榕樹下唱主打歌，女神頓時喜感十足。為了贏，遊戲開始豆花妹就卯足全力衝刺，孫協志更被追到沒地方躲，直呼：「她好恐怖喔！」受訪時，豆花妹提到當天錄影她穿的靴子並不適合追跑，但一心求勝，「跑到大拇哥的指甲斷裂，也沒在怕」。

陳為民（左起）、妞妞、古曜威、嚴立婷、王仁甫、蔡黃汝、許孟哲、孫協志、陳奕、夏語心近日齊聚同框。（中視提供）

這次快閃《飢餓》，豆花妹坦言從小看著5566的綜藝節目長大，第一次上5566主持的節目，讓她深感56魂不滅：「覺得自己就像走進電視機裡，近身接觸體驗，圓夢！」雖然只有參與其中一關，豆花妹卻綜藝魂大爆發，和大夥兒玩在一起，許孟哲則覺得時間太短十分可惜，力邀她能再來玩一整天。豆花妹今年春夏秋冬各出一首單曲，也拍了一檔戲，工作一直都在進行，受疫情影響的應該就是活動相比過去少了很多。

《飢餓遊戲》製作單位不斷創新求變，為了讓來賓能有更多體力投入關卡挑戰，將禁食時間改從當天錄影的半夜12點開始計算，另外激勵來賓求勝動力，只要飢餓指數歸零就不用參加獎金挑戰賽，可以直接帶走獎金。面對賽制的改變，孫協志表示十分支持，因為如果是前一天晚餐後就禁食，有時都會餓到呆滯或口齒不清，但也強調節目最大的主軸就是「飢餓」，所以也反對調整成完全可以吃東西。王仁甫則認為影響不大，因為自己吃完晚餐本來就不會吃消夜。而有「5%公」稱號的許孟哲表示因為自己一天到晚都抽5%，所以對於指數歸零可以領獎金沒什麼感覺：「除非改成連抽四個5%，就可以直接拿走獎金，我就會很有感！」《飢餓遊戲》每周日晚間8點中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )