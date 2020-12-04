時序進入冬季，富邦媒(8454)momo購物網搶攻保暖商機，推出2020momo《暖電節》，集結數十家品牌家電，預估帶動年終家電買氣年成長翻倍。

氣溫逐步下探，保暖家電現買氣，電暖器為許多家庭冬季取暖必備的明星商品，根據momo統計，11月至今站上電暖器銷售成長近2倍，部分外宿族較偏好局部取暖、耗電量低的電熱毯，11月銷售較上月成長超過1倍；近日陰雨綿綿，家中環境溼氣重造成衣物、棉被潮濕不易乾，烘被機也隨之熱銷，較上月銷售成長近2倍；溫暖的免治馬桶甫入冬也有大幅度的熱賣趨勢，11月至今銷售業績較上月成長超過2倍。

為搶攻保暖商機，momo購物網推出2020momo《暖電節》，即日起至12月31日集結數十家品牌家電如北方、禾聯、勳風、飛利浦、HCG和成等下殺4折起，再加碼選購指定商品買就送限量快煮壺，預估帶動年終家電買氣年成長翻倍。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，10月合併營收約49.3億元，年增21.2%，再創歷年同月新高，累計1至10月合併營收約514.5億元，較去年同期成長28.7%。

(時報資訊)