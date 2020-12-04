根據大和計量統計，今年來到11月底為止，流往醫療保健相關ETF的資金高達116億美元，扭轉去年淨流出的情形，也創下有統計數字以來的歷年新高。在資金蜂湧下，醫療產業股價表現毫不遜色。以MSCI世界醫療保健指數為例，累計今年來上漲9.9%；而NBI生技指數表現更好，漲幅20.4%；代表精準醫療的ETFx健康科技指數更上一層，漲幅48.3%。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，新冠疫情驅動對於醫療服務的需求，讓醫療類股成為投資人關注焦點。雖然近期疫苗將陸續上市，明年疫情可望降溫，但是醫療服務屬於基本安全需求，投資人的偏好度不會改變。

特別是在這一波疫情的催化下，透過5G及AI人工智慧、基因體學、遠距醫療等創新技術來輔助醫學診斷、疫苗開發與醫療服務，打破市場對於醫療只集中在生技、製藥的框架，為醫療產業開啟嶄新的中長期投資大商機。

常李奕翰指出，若觀察近年各重大醫學年會將發現，討論話題大多聚焦在創新醫療技術，包括：AI輔助診斷、醫療數據分析、基因體學、遠距醫療、手術機器人、免疫療法等。本周在國內登場的醫療科技展，也展出各項創新科技設備，顯示精準醫療正躍升產業價值核心。

以ETFx健康科技指數成分企業為例，分析師預估，精準醫療產業今年整體每股盈餘將較去年成長一倍，而明後兩年還有雙位數成長的空間。

(時報資訊)