醫材廠豪展(4735)11月合併營收3.64億元，年增250%，連6個月創新高，前11月營收更較去年同期將近翻1倍。豪展今日股價開高後，曾一度翻黑，但低檔買盤踴躍，中場過後，股價漲幅在2%以上。

豪展11月合併營收3.64億元，較去年同期大增250%，連6個月創新高，前11月營收22.6億元，年增98.23%，成長幅度將近一倍。以豪展目前接單已到明年第2季來看，法人預期，12月業績將持續在高檔水準，第4季單季營收可望突破10億元，再刷新紀錄。

豪展今年受惠大客戶海外積極拓展市場，疫情影響下，原先的客戶也提高額溫槍的採購比，再加上新產品發酵及轉單效應，對豪展業績表現推波助瀾，歐美國家近來又出現疫情高峰，客戶不斷下單，有的甚至要求提前出貨，法人樂觀預估，12月業績可望維持3億元以上的高檔水準，今年全年度EPS可望挑戰15元以上。

(時報資訊)