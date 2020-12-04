台股再改寫高點紀錄後，電子股退位休息，再度交棒由傳產領頭，玻陶股資金加持下，再居領漲地位。台玻(1802)毫無懸念成為領頭羊，其前三季已轉虧為盈，由於大陸市場產品結構調整，台玻行銷策略改變，有利後續營運；國內市場營運也在廠辦建案增加，房地產市場回溫下，有明顯的成長，外資及法人偏多操作，股價從11月初起逐步放量上揚，創近兩年半新高，近日高檔修正隨即吸引中長期買盤卡位，股價欲小易，連2日下探17.25元有守，今早隨即彈升半根漲停板，拚站穩18元上方。和成(1810)一連3天向下修正後，多方休息再出發，今早漲幅位居玻陶股中第二。

凱撒衛(1817)今日平淡，11月股價跳上33元後，一直穩於高檔盤整蓄勢，受惠房市增溫，凱撒衛切入新建案工程有所成效，第三季稅後淨利7182萬元，年增53.5%，EPS 0.98元；市場認為進入傳統修繕及工程趕工旺季，凱撒衛今年的獲利可望一季比一季高。凱撒衛亦樂觀預期，三年內新建案的營收占比可從目前的一成大幅提高至四成。

熱錢不斷湧進台股，指數接連創新高點，旺季效應題材股輪番接棒演出，大型權值股今表現中規中矩，資金轉進中小型個股上，玻陶股再度從電子手中接棒領漲，類股漲幅逼近4%。

(時報資訊)