結婚，是相愛的兩人決定廝守一生，應該是幸福快樂的事，但烏茲別克日前卻發生一起荒唐事件，一對情侶交往後決定步入禮堂，於是雙方家人開心舉行婚宴，豈料新娘卻在新婚之夜，遭新郎及其家人壓在地上強行脫褲「驗貞操」，想知道她是否為處女，還錄下過程po上網路，新娘的繼父事後才知道，原來新郎有性侵前科，對新娘強拍「驗貨片」是為了勒索錢財。

據《中國報》報導，今年10月7日，烏茲別克花剌子模州（Khorezm）烏爾根奇（Urgench），一名新娘結婚當晚被新郎懷疑不忠，結果遭男方的多名女性家人，壓在地上強行脫褲，接著戴上醫用手套檢查是否為處女，還將全程錄了下來，影片11月在網路曝光。

據了解，新郎對嬌妻「驗貨」的理由雖是懷疑新娘不忠，但新娘的繼父拉希莫夫（Nuriddin Rakhimov）怒斥表示，新郎家屬如此行為，主要想向新娘的娘家勒索錢財，認為男方這些舉行都是「預謀」，否則村莊內三更半夜誰會準備好醫用手套，還把影片傳到網路，一切都是想讓花剌子模州的人感到羞愧。

拉希莫夫表示，他繼女新婚夜被強行驗貞操、錄影後，娘家才知道新郎曾經犯下性侵案，婚宴後對方還要求新娘方付婚禮費用，並威脅要是不付就要將影片上傳，因為拒絕付錢，影片才會上傳外流。據悉，影片中出現的拍攝者共9人，日前已全遭警方逮捕進行調查。

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(中時新聞網)