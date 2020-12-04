中山高斗南段五大車連環撞2人受傷 車流回堵5公里

貨櫃車頭掉在一輛大貨車上（國道公路警察局第四公路警察大隊提供）

貨櫃車斷頭（國道公路警察局第四公路警察大隊提供）

中山高斗南段四大車連環撞2人受傷，車流回堵5公里。(民眾提供)

中山高速公路北上247.6K斗南段今（4日）早上10點半發生5輛大車追撞事故，包括貨櫃車、油罐車、拖板車、大貨車互相追撞，47歲油灌車司機男左腳骨折、50歲貨櫃車司機右腿粉碎性骨折，均送大林慈濟醫院急救。

這此車禍仍由警方處理中，北上車流已經從246.6公里斗南段回堵到250公里約大林交流道附近。

根據國道警察調查資料，一輛貨櫃車追撞半聯結車，半聯結車追撞油罐車，油罐車追撞大貨車，大貨車再追撞另一輛半聯結車。

根據遊覽車監視錄影器可看到，貨櫃車、拖板車、油罐車、拖板車、大貨車被移到外側車道，貨櫃車頭全毀，掉在拖板車上，現場一片凌亂。

雲林縣、嘉義縣消防局人員趕往搶救，以器材破壞掛在拖板車上的貨櫃車頭，救出50歲貨櫃車司機，他右腿有粉碎性骨折；油罐車車頭也受嚴重被擠壓，司機左腿粉碎性骨折。

國道公路警察局第四公路警察大隊表示，肇事車輛駕駛酒測值、事故發生原因、尚待斗南分隊調查釐清中，目前僅開放內側車道通行，請駕駛人行經該路段減速慢行，或是及早改道避開該路段。

(中時 )