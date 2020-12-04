氣象局長鄭明典昨在臉書分享「龜神傳說」，指台北市士林不太下雨，因大屯山起了「地形遮蔽效應」；台北南港、新北汐止卻經常下雨，原因同樣和地形有關。

鄭明典今天上午在臉書分享一高解析度累積降雨圖，看得出主要降雨和大屯山系走向有關，也就是地形雨的分布，呈現西北-東南走向；另一側則是基隆河谷南側的地形雨，接近東西走向。

「汐止和南港有一些相對的高值，符合一般人的印象，這兩區好像也很會下雨」。在東北風影響下，水氣南下遇山被阻攔，自然雨下在山前，山後受山勢保護，降雨機率低。

鄭明典昨提出「龜神傳說」，是士林早年的民間傳說，老一輩人都聽過。「龜神」指前總統蔣介石，因他出生時臉型像龜甲，被認為龜神轉世；古代流傳龜神有治水、鎮雨的神能。

政府遷移台灣後，蔣介石看上士林的地理環境，選擇在此建立官邸。因此，當地人認為士林少雨，是龜神鎮住的關係。但從科學觀點來看，與大屯山遮蔽有關。

(中時新聞網)