「浴硯游墨」書法展 體會林欽商筆墨間的蟬意

書法家林欽商今年適逢60還曆，特別舉辦「浴硯游墨」書法展，他表示，因為非常喜歡書法，可以一整天都泡在硯池裡面，提筆創作賞玩筆墨，這次是把自己這些年來創作的書法作品，拿出來和大家一起分享。（陳麒全攝）

林欽商把自己這些年來創作的書法作品，拿出來和大家一起分享。（陳麒全攝）

林欽商把自己這些年來創作的書法作品，拿出來和大家一起分享。（陳麒全攝）

林欽商把自己這些年來創作的書法作品，拿出來和大家一起分享。（陳麒全攝）

浴硯游墨 林欽商還曆書法展。（陳麒全攝）

浴硯游墨 林欽商還曆書法展。（陳麒全攝）

浴硯游墨 林欽商還曆書法展。（陳麒全攝）

浴硯游墨 林欽商還曆書法展。（陳麒全攝）

浴硯游墨 林欽商還曆書法展。（陳麒全攝）

書法家林欽商今年適逢60還曆，特別舉辦「浴硯游墨」書法展，他表示，因為非常喜歡書法，可以一整天都泡在硯池裡面，提筆創作賞玩筆墨，這次是把自己這些年來創作的書法作品，拿出來和大家一起分享。

林欽商說，小時候看到長輩們在提筆寫春聯時，專注的神情與行筆時的神采，非常喜歡，雖然是年輕時是從事廚師的工作，但是對中華文化的書法總有一種不解之緣，在書法名家謝宗安先生啟蒙下，圓了從小學書法的夢。

在書法世界裡浴硯游墨近40年，林欽商表示，學習書法不只可以修心養性，甚至可以鍛鍊我們們的身體，因為在提筆書寫的當下，就好像在練一種軟性氣功，行筆之間需自然調息，意念會隨著筆尖專注，在一呼一吸，行雲流水的提筆揮墨，也可以達到另一種禪修的境界。

林欽商也感嘆說，隨著學校教育方向隨之改變，加上電腦普及與功能廣泛，使得現今的學生整日都使用電腦、手機等3C產品，導致書寫能力下降，對生字的認識少、造成錯別字、筆順及字型更是錯誤百出，語文能力也隨之下降，對於擁有書法的傳統文化，真的是很可惜。目前我們的書法教育，靠著書法家和喜歡書法的家長們帶著小孩來學習，來讓書法文化傳承下去。

林欽商也指出，書法本身就是一門藝術，除了文字本身是線條的設計，文字的含意也能傳達一種意境，一幅書法作品融合了形與意，在欣賞書法作品時，感受作者要傳達的內容，透過文字線條的呈現，這就是中華書法文化的魅力。

浴硯游墨─林欽商還曆書法展在12月2日至9日於國父紀念館3樓仙藝廊展出，對書法有興趣的民眾，可以前往看展。

(中時 )