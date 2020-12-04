日前富邦悍將公布釋出名單，包含具有旅美資歷的左投倪福德，郭泓志也在釋出名單公布後當天晚上在IG上發文，遭網友認為疑似在影射倪福德；今天郭泓志出席玉山投捕訓練營時受訪時否認與倪福德有心結，「我們還是很好啦。」

2018年郭泓志要退休時，部落客文生大叔po文，指出隔天有球員將自己的通訊錄改成「要退就退不要只嘴巴說......」，隨後郭泓志在IG上po上一張照片，寫下：「是的，不用猜」，並赴上一張有著塗鴉「18」的照片，也被網友解讀是指背號18號的倪福德。

日前富邦公布釋出名單，12人中包含倪福德，當晚郭泓志又在IG上發文，寫下「原來也有清白的一天」再度引發網友熱議，直指就是在講倪福德遭到釋出。

這次擔任玉山投捕訓練營營長的郭泓志，今天在開訓時接受訪問時談到此事，他說：「其實我們很好啦，沒有像大家講的那樣，大家都是棒球的一分子，一起為棒球、為基層棒球持續去努力。」

郭泓志強調，近期的IG發文都是自己的生活面，「對我來講就是把日常生活的方式分享給大家，在我開運動會館後，甚至有一些中年的阿伯、阿嬤，就是和訓練師討論，要怎麼幫助他們。」

(中時 )