梁靜茹將於26、27日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（超級圓頂提供）

梁靜茹將於26、27日在台北小巨蛋舉辦演唱會。（超級圓頂提供）

梁靜茹出道20週年的全新巡迴演唱會「202020當我們談論愛情」將於26、27日在台北小巨蛋登場，此次演出的8位樂手中，有6位來自馬來西亞，為了力挺梁靜茹，大伙兒日前抵台展開為期14天的防疫隔離，由於擔心團隊們吃膩防疫餐，貼心的梁靜茹特地為大家準備一個包括保溫蒸鍋在內的「防疫禮包」，讓他們能在防疫旅館加熱食物。此外，梁靜茹也發想以「療癒」為主題的演唱會周邊商品，今（4日）起開放線上預購。

正在隔離中的6位樂手，是與梁靜茹認識20年的音樂好夥伴，從她第一次站上小巨蛋開唱就合作至今，因此「202020當我們談論愛情演唱會」籌備初期，梁靜茹就指定與「御用樂手」們合作。年初新冠肺炎爆發前，她專程從台北飛回馬來西亞，與他們練團一整個星期，不料第一階段剛結束，來勢洶洶的肺炎就在全球各地引爆，不少行業受到嚴重波及，演藝圈也不例外，上半年許多演出都被迫延期或取消。

下半年因疫情控制得宜，「報復性演出」遍地開花，梁靜茹確定12月底在小巨蛋開唱後，一度擔心樂手們不願來台隔離，不料她一開口，大家都說「妳一句話，我們力挺到底」！讓她相當感動，自掏腰包為他們準備「防疫禮包」，除了保溫蒸鍋，還有韓國快煮麵、台式海鮮麵、辣椒醬、有機麥片與餅乾以及巧克力，堅果等，主食與零食兼顧。此外，其中一位樂手隔離期間恰逢生日，梁靜茹還為他送上蛋糕，這位樂手驚喜感動之餘也想分享給其他夥伴，但礙於防疫，只能獨享。

梁靜茹的細心不僅如此，除了樂手們的「防疫禮包」，她還想到這次演唱會剛好界於耶誕與跨年假期之間，粉絲朋友可能要準備交換禮物，興致勃勃地主動參與周邊商品規劃，經過連日腦力激盪，一口氣推出6款以「療癒」為主題、兼具紀念意義與實用性文創小物，包括慢冷帆布包、勇氣筆記本

組、當我們談論愛情Tee、我好嗎年曆、太陽如常升起漁夫帽，以及台北場限定的分手快樂香氛蠟燭組。

梁靜茹的〈慢冷〉有一句歌詞是「這世界大得讓你很難不旅遊」，她覺得大家雖然現在沒辦法出國，但本島觀光反而因蓬勃發展，於是以自己的手寫字，寫下這一句歌詞，印在「慢冷帆布包」上，讓大家可以背著環島旅行。此外，對於

平常想跟她討「勇氣」的網友，她也靈機一動，推出一款附贈鉛筆的正宗「勇氣筆記本組」，上頭寫著「勇氣？我給 」；特別的是，這枝勇氣鉛筆兩端各印著一隻手的圖案，當鉛筆越削越短，最後兩隻手會握在一起，充滿力量。

此外，2020年也是梁靜茹整理自己、重新出發的一年，疫情讓她對生活有許多新的感悟與體驗，其中一項就是爬山，常在山林中悟出不少新想法。而「太陽如常升起漁夫帽」就是希望陪伴跟她一樣愛爬山的朋友，在碰到崎嶇的道路或挫折時，隨時有她在耳畔對你說「對吧，你真的可以」。而「分手快樂蠟燭組」則是她有感於感情的結局不一定都是好的，如同來看演唱會的人也不一定都成雙成對、也會有單身的，所以這組療癒感十足的香氛蠟燭，不是只針對戀愛ing的人，刻意取名為「分手快樂」，每項周邊商品都相當獨特。

(中時 )