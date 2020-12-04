「世達」希敏克膜衣錠10公絲。（食藥署提供／林周義台北傳真）

食藥署今日公布2款藥品回收資訊，其中1款是外觀出現污點的氣喘用藥「華興」華喘嚀錠，另1款則是安定性試驗沒通過的過敏用藥「世達」希敏克膜衣錠10公絲 。這兩款藥共計售出335萬顆，需分別在23日、27日完成回收，否則最高可處500萬元罰鍰。

「華興」華喘嚀錠共有1批產品需下架回收，批號為I201，目前已售出95萬顆。「世達」希敏克膜衣錠10公絲則有4批號產品需回收，為07126、01057、03097及04117，目前已售出240萬顆。

食藥署藥品組科長洪國登表示，「華興」華喘嚀錠Asthlax Tablets＂H.S.＂」是用來治療咳嗽、感冒、氣喘的處方藥，廠商把或配送到藥局後，客戶反應錠劑外觀有汙點，一般來說錠劑產生污點的機率不高，過去會有污點通常是出於製造過程中使用了金屬，經過摩擦後出現深色的污點，但這次的成因還在調查中。

另一款用來治療過敏性鼻炎、蕁痲疹、過敏性搔癢等過敏症狀的處方藥「世達」希敏克膜衣錠10公絲，則是廠商進行安定性試驗，發現降解物質超出0.2％ ，主要是規格不符，對藥效影響不大，廠商也在進行調查報告中。

洪國登表示，這2款藥的市占率不高，都有替代藥品可用，民眾可返回原藥局、醫療院所換藥。根據規定，廠商需在23日、27日完成回收，違者可依《藥事法》第91條處以20-500萬元的罰鍰。

(中時 )