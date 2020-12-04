「楊炭紀念圖書館」由楊炭校長後代，將獎學金增加到800萬，加上縣府與教育部共同補助678萬元，總經費1,478萬元整。（吳建輝攝）

彰化縣溪湖鎮溪湖糖廠旁，有一家湖南國小，顯眼的炭白色建築，斗大的楊炭字樣，正是「楊炭紀念圖書館」所在地，楊炭是湖南國小首任台灣校長，縣長王惠美說，楊炭先生將所有學生視如己出，更在退休籌設楊炭校長獎學金，並由其後代持續默默耕耘，去年與縣府協力，斥資千萬打造籌辦「楊炭紀念圖書館」，擴大受惠對象，希望讓社區共好。

湖南國小1921年4月創校，當時名為溪湖尋常小學，專收日本人，1941年4月改名為溪湖國小，但仍為日本小學，直到1945年12月4日，楊炭校長到任，才開始收台灣學生，而楊炭校長子女楊明修、楊明聰賢昆仲，也傳承父親愛心，至今已連續頒發獎助學金給湖南國小，超過20年。

捐贈者代表楊景森表示，20年前五叔楊明聰，接替爺爺心願持續辦理獎學金，後來因為年紀大了，想將該筆獎學金委由他管理，但後來與長輩討論過後，因為湖南就有圖書館很小，只有一間教室大，乾脆把這筆錢拿來蓋圖書館，成立社區共讀站，嘉惠更多學子與居民，才有楊炭圖書館的成立。

王惠美說，楊炭先生的兒子楊明修與楊明聰先生及孫子楊景森先生，為紀念楊炭校長教育德澤，將原本的獎學金增加到800萬，用來籌辦「楊炭紀念圖書館」，加上縣府與教育部共同補助678萬元，總經費1,478萬元整，打造紀念圖書館，希望能帶動地方閱讀風氣，更讓楊炭先生的精神，永續流傳。

(中時 )