台鐵車班勤務宿舍12月起搬至樹林站，列車長不再從樹林調車場上車，日前確流出列車長得跪在樹林站地上，扳開車廂下氣閥把手才能開門上車的離譜畫面，引發熱議，交通部也要求檢討，但台鐵的改善方案竟是換成站務員跪趴開門，台鐵產業工會批評高層是「把人當笨蛋」，應回歸制度基本面修改規章。交通部長林佳龍稍早回應，已請台鐵檢討改進，1周內提報告和建議。

台鐵產工理事長王傑指出，換成另一個員工去跪著開門「有什麼不同」，重點是不該把跪下開門變成常態，這屬於緊急應變措施，長期操作恐導致開關故障，或讓旅客有樣學樣，呼籲台鐵高層留點尊嚴給員工。

王傑說，碰到類似狀況，有些地方的司機會幫忙開個門，方便讓列車長上車開啟其他車門，但也有些司機員擔心夾到人、旅客投訴、落軌意外等，按照規章不開門也沒有錯，問題出在台鐵高層的決策不夠細心。

台鐵產工發布新聞稿譴責台鐵，換人做同樣危險的行為不是改善方案，只會顯示高層不懂危險性的無知，而跪趴開門這種做法從車長轉嫁壓榨車站基層的站務員工，要站務員繼續跪著去做這項不合理的措施，完全把人當笨蛋。產工呼籲，台鐵局應即刻取消並更善這個決策，回歸制度基本面解決這個問題，如果要改規章，就應該要在做完安全評估後，改完規章再實施，不能拿試行期間為藉口，讓同仁做違章的危險動作。

林佳龍今受訪時表示，這僅是特定路線的最後一站，是否一定需要省掉列車長，會請台鐵進行檢討。至於試行階段，其實也可以改變車門開關和插梢，不一定要蹲下來，台鐵1周內會提出檢討報告和建議，如果能派列車長，就可以省掉爭議，如果不派任列車長，也可透過車門開關控制調整。他說，已請台鐵重新評估，盡量以列車長服務的方法，不要勞動大家、製造問題。

(中時 )