成人片劇情難免有不切實際的誇大成分在，也讓人好奇女優們最討厭拍攝哪種情節，AV達人一劍浣春秋經常分享成人界的奇聞軼事，日前他就表示女優星空もあ(星空萌愛)曾告訴他，自己最討厭拍攝的3種類型劇情，透露拍攝完後感覺非常不好，以後也盡量不想嘗試這些類型，意外讓外界一窺日本成人界的秘辛。

星空萌愛坦承，過去拍攝過的片子中沒有最喜愛的，但卻有最討厭的，其中第三名的片子是在2019年上市，會這麼反感是因為劇情充滿虐待，包括呼巴掌、綑綁等等，受盡肉體折磨，讓她痛到決定再也不接演類似的片子，而第二名則是和黑人合作，黑人的體型較大，對身材嬌小的星空萌愛來說會不太舒服。

第一名令人意外，竟是在戶外拍攝，星空萌愛解釋，她不是討厭合作對象，也不是討厭戶外，只是在室外往往有太多不確定因素，某次她就曾摸到長得像水蛭的螞蝗，奇怪的觸感讓她當場嚇哭，而一劍浣春秋也表示，星空萌愛受訪的態度不像在說謊，也意外讓外界能夠稍微得知成人界的黑暗面。

(中時新聞網)