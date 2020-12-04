台北市長柯文哲4日與前新北市長朱立倫合體，外界認為有政治目的、藍營也積極串連第三勢力，柯表示，這就想太多、自然就好，朱也附和說，真的想太多，他到各縣市做公益活動，一定會邀地方首長。

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外界好奇柯文哲與銀光未來創新協會創辦人朱立倫，睽違2年同台有政治目的，藍營似乎也積極串聯第三勢力。

柯文哲表示，這就想太多，人家來邀請參加公益活動，「我說沒問題啊，朱立倫要來，我也說沒問題啊」，就這樣，故事就這麼簡單。

朱立倫也說，真的想太多了，我們在做公益活動到各縣市，一定會邀請在地首長，今天很謝謝柯文哲百忙當中來參加。

有媒體追問，今天在社福議題合作，未來在政治上也藍白合？柯文哲先是回應，這要怎麼回答，接著說「自然就好」；朱立倫則說，他和柯本來就是舊識、老朋友，因為他2年沒工作了，所以沒有同台，只能做公益，相信未來如果在台北市有很多公益活動，還是會邀請柯文哲。

柯文哲接著被媒體問到舊識的關係會不會合作起來更順暢？他反問，你為什麼要問這麼多奇怪的問題，反正我們幕僚都是認識。

(中時 )