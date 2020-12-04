機車騎士違規左轉遭聯結車撞，機車零件噴散一地。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

半聯結車發生車禍後，緊急滑行至路旁，車上載運的鐵條劇烈搖晃後掉落路旁。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

21歲林姓男子4日凌晨0時40分騎乘機車，沿台61線南下側車道北往南方向行駛，卻未依號誌左轉天祥街，行經路口時與台61線南往北方向直行的半聯結車碰撞，機車瞬間零件四散，林男倒地受重傷，緊急送往醫院急救仍於凌晨1時40分不治死亡，詳細肇事責任有待進一步釐清。

苗栗縣竹南鎮台61線與天祥街口，4日凌晨0時40分發生車禍，林姓男子下班騎機車返家途中，沿台61線由北往南行駛，卻未依號誌左轉天祥街，在路口與50歲楊姓男子駕駛的半聯結車碰撞，林姓男子重摔倒地，他所騎乘的機車被撞成廢鐵，揚起火花，零件噴散一地。

車禍過程全被後方行車記錄器拍下，可見半聯結車沿台61線外側車道南往北方向直行，綠燈起步沒多久，就見對向左方有1輛機車違規左轉，就在路口處2車碰撞，半聯結車趕緊滑行至最外側支道，車上載送的鋼條劇烈晃動後掉落，半聯結車輾過貨物後，後輪懸空險翻車。

林男倒地後雖被消防隊緊急送往頭份市為恭醫院急救，但是傷勢過重，林男於今凌晨1時40分宣告不治。警方初步調查，肇事原因應為機車騎士未依號誌左轉，雙方駕駛都沒有酒精反應，詳細肇事責任仍需進一步調查釐清。

(中時 )