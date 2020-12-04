台北市1名周姓男子，昨（3）日深夜11時許，酒後駕車行經內湖區潭美街成功橋下時，竟逆向撞傷2名機車騎士。周男全身濃濃酒味，對於警方酒測等要求，不斷「盧小小」似乎要拖延時間，還阻止媒體採訪。經查，周男酒測值0.98毫克，被依《公共危險罪》送辦。

警方表示，昨天深夜11時50分許，周男駕駛1輛黑色轎車行經潭美街成功橋下，成功路2段路口時，竟逆向直衝對面車道，當時2台機車閃避不及，先後被撞倒在地。目擊民眾趕緊報警，警消到場將2名騎士送醫，所幸都只有受到挫傷，沒有大礙。

不過，酒駕肇事的周男實在太醉，警方到場後要求他下車進行酒測，周男不僅態度囂張還「盧小小」直喊「等一下」，似乎拖延酒測時間，甚至對聞訊趕到的記者嗆聲「你憑什麼拍」企圖阻止採訪。

警方初步調查，周男酒側值高達0.98毫克，被帶回所內偵辦，過程中他終於酒醒，感到後悔不已，還向警方詢問傷者狀況表示想和解。全案依《公共危險罪》送辦。

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(中時新聞網)