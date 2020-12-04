屏東縣24歲黃姓男子熱愛爬山，他自訂2天60.99公里秀姑巒登山行程，本月1日凌晨入山，原訂2日下山卻就此失聯，黃父心急如焚而報警，警消獲報後出動多批人馬入山救援，今日上午在溪谷地中發現黃男遺體，目前正吊掛救援中，意外原因還需釐清。

消防局表示，黃男在上月30日從屏東住家，騎機車到南投信義某民宿居住，本月1日凌晨又騎機車到東浦登山口周邊入山，原訂2日下山卻杳無音訊，黃父等不到兒子回家，心急如焚下通知警消。

消防人員出動彰化消防特搜隊、南投縣信義鄉當地原住民登山團、和南投消防等單位入山救援，更發現黃男最後的訊號位置，是1日凌晨界於樂樂山屋和乙女瀑布之間，此後便未再移動，消防員在該地段加強找尋，今日上午8時許發現黃男遺體，現正吊掛救援中。

消防員推測，當地附近有多處崩塌地，不排除黃男夜間行走、視線不良，未注意路況而失足，才導致這起墜谷意外，其確切發生原因則還待釐清。

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(中時新聞網)