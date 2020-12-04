韓國央行(BOK)出具最新數據顯示，韓國10月經常帳順差金額創下3年來新高，暗示疫情大爆發這段時間，韓國出口已現逐漸復甦跡象。

韓國10月經常帳順差達到116.6億美元，較上(9)月的101.3億美元大增一成五。同時，10月經常帳順差金額，也創下自2017年9月以來最高紀錄。

韓國經常帳在4月份曾創近10年來，最大逆差值33.3億美元後，所幸至10月為止，連續6個月經常帳都是出現正差值，而且幾乎是每月逐步走高。

其中，在貨物方面，順差為101.5億美元，高於9月的80.3億美元，月增率高達27%。另外，占韓國經濟體一半的出口項目，9月年增達8%為498.5億美元，10月因工作日數減少影響，故月減3.8%。進口也小增1%，達378.3億美元。

今年初受到疫情影響，出貨方面受到重創。但自6月份以來，各國陸續開放國境，並陸續恢復商業活動下，景氣下滑幅度似有同步減少跡象。包括韓國人出國旅遊花費的服務項目方面，繼9月份出現17.2億美元高額赤字後，10月份赤字收斂至只剩6.6億美元。

用來追蹤外國工作者薪資，以及支付海外派息的主要收入方面，10月份順差為24.5億美元，9月也順差18.3億美元。衡量外資投資水位項目，10月份淨流入韓國159.4億美元，較9月的89.1億美元狂增1.7倍左右。

韓國央行補充，今年前10個月，韓國經常帳順差累計金額為549.7億美元。

(時報資訊)