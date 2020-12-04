美元指數在周五走弱。在投資人轉向風險資產和高回報率之下，市場認為美元走弱的情形將持續至少六個月。

股市11月飆升，在美國和歐洲皆相同發生；而美元偏好在低風險環境生存，其在11月跌了3.0%，在今年下跌了約6%。

據路透對外匯策略師的調查，約超過三分之二(51/72)認為美元下跌的趨勢將持續到明年中旬，剩下21為表示在該時間點前會出現反轉。

這些結果與11月股市調查相符，該全球調查顯示，多數分析師認為股市牛市將持續6個月或更久。

興業銀行分析師指出，美元不能這麼高，就這麼簡單。市場正在反應貨幣政策的調整，似乎有更多海外投資機會。

儘管黯淡展望，美元在全球支付系統的地位，仍會限制住，不會讓美元跌太多。

而2020年多數貨幣對美元大幅升值，預計明年不會重演。

歐元今年已經漲8%，預計將放棄部分漲幅，未來三個月將在1.20美元之間交易。歐元在周四收盤為1.21美元。

預計歐元在未來一年上漲2%，交易在1.23美元，此為近兩年半以來最佳的年度預測。

渣打銀行分析師指出，市場了解美元弱勢的議題，但是看不到有其他具吸引力的貨幣；但是看見中國經濟反彈和大宗商品價格的上漲，忽然間讓錢有了投資的地方。

(時報資訊)