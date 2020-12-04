MCU(微控制晶片)市場喊缺，預計MCU也將會在2021年1月起調漲報價，加上目前全球筆電市場持續熱絡，義隆(2458)前景持續樂觀，今股價掀起落後補漲行情，大漲約3.5%，股價最高達143.5元。

半導體產業缺聲隆隆，義隆董事長葉儀(日告)就指出，目前晶圓代工、封測等報價上升，為反映成本，將會在明年1月起全面調漲MCU報價，至於在筆電相關晶片產品的部分，義隆也規畫反映成本提升問題。

義隆今年第二季起受到疫情帶動的商機，營運大好，目前筆電在市場需求仍佳，除NB需求持續暢旺之下，Chromebook訂單成長更是優於NB，以研調機構預估的數據來看，目前上修約1000萬台需求量，然因目前Power IC及Driver IC等關鍵零組件缺貨，估計義隆電僅能滿足70~80%的需求量，在Chromebook需求推升下，使得原本進入傳統淡季的季節，法人預估，義隆第四季營運可望力拚第三季高檔水準。

除筆電市場外，義隆也積極增加產品附加價值提升營運成長，儘管NB市場成長已達高原期，未來再大幅成長可能性相對較低，義隆電除了持續往資訊安全領域發展，在現有的指紋解鎖IC產品 增加防假指紋及加密功能，提升產品競爭力外，未來將增加更多IC的整體解決方案，有利IC銷售單價倍數提升，讓整體營運成長優於NB市場的成長性。

(時報資訊)