封測龍頭日月光投控(3711)宣布，旗下電子設計製造（EMS）廠環旭電子完成歐洲第二大EMS公司Asteelflash Group收購案，美系外資看好可望進一步增添第四季EMS業務成長動能，挹注日月光投控第四季營運成長動能。

日月光投控股價自10月底起一路向上震盪走揚，今（4）日開高穩揚、最高上漲2.7％至80元，創1月中以來近11月高點，早盤維持逾1.5％漲幅。三大法人本周迄今合計買超9753張，但昨（3）日調節賣超3190張，買賣超調節力道明顯擴大。

環旭電子表示，透過此次收購，將成為在全球10國擁有27個生產基地、員工人數超過2.4萬人、營收規模逾70億美元的公司。收購完成後Asteelflash現有管理團隊將留任，並迅速在銷售、供應鏈管理和技術等方面共享經驗、落實協同發展計畫。

環旭電子認為，此次收購有助公司完善服務歐美市場需求的海外生產據點和營運體系，在全球變局中占據有利競爭地位。就業務面而言，亦有利於目前客戶基礎、平衡客戶結構和營收組合，實現未來全球營收規模擴張。

日月光投控法說時預期，第四季封測業務營收及毛利率，將與上半年平均678.63億元、20.94％相當。電子代工第四季營收季增率，將與第二季及第三季平均27.6％相當，營益率將略優於第二季及第三季平均3.8％。

法人以此推估，日月光投控第四季封測營收將出現小幅「雙降」，但受惠電子代工（EMS）業務營收維持雙位數「雙升」強勁動能拉抬，將使集團營收可望季增達高個位數百分比，續創歷史新高。

美系外資先前出具報告指出，日月光投控環旭去年底宣布收購歐洲第二大EMS公司Asteelflash一案，有可能在第四季完成交易，進一步增添EMS業務成長動能。如今交易案於12月1日完成，可望使EMS業務成長動能旺上加旺。

同時，日月光投控執行長吳田玉先前指出，新冠肺炎疫情打破20年來經濟成長率與電子產品的需求差距，目前半導體供應鏈產能全數滿載，所有封測產能均吃緊、且持續接獲新需求，預期至少將供不應求至明年第二季，對明年產業景氣從「審慎樂觀」轉為「樂觀」。

(時報資訊)