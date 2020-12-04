路透引述知悉消息官員說法指出，日本政府考慮設立1兆到2兆日圓（約96.3億到192.7億美元）的基金，以提振對環境友善領域的投資。
官員表示，此基金將是日政府下周發布第三輪振興方案的一部分，其他還包括預防新冠病毒擴散的措施以及防災基礎建設的支出。
根據官員說法，該友善環境基金內容將包括電池儲存的技術研發以及減少碳排放。
日本首相菅義偉曾提及綠色投資是他政策重點，俾以在2050年達到溫室氣體排放至零的目標。日本電視台NHK周四報導，政府可能會在2030年代中期禁售汽油新車。
(工商 )
路透引述知悉消息官員說法指出，日本政府考慮設立1兆到2兆日圓（約96.3億到192.7億美元）的基金，以提振對環境友善領域的投資。
官員表示，此基金將是日政府下周發布第三輪振興方案的一部分，其他還包括預防新冠病毒擴散的措施以及防災基礎建設的支出。
根據官員說法，該友善環境基金內容將包括電池儲存的技術研發以及減少碳排放。
日本首相菅義偉曾提及綠色投資是他政策重點，俾以在2050年達到溫室氣體排放至零的目標。日本電視台NHK周四報導，政府可能會在2030年代中期禁售汽油新車。
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