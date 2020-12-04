台船（2208）3日宣布取得國防部新型救難艦標案，是台船繼新型兩棲船塢運輸艦之後，再次為海軍打造艦艇，造價29.75億元，將由高雄廠承造，毛利率約一成，預定簽約後32個月內完成交艦。另台船今年年中交船的「新海研一號」，因一例一休工期有延誤，遭科技部扣款，經調解達成協議，預計可取回2,800萬元回沖款，在年底入帳。

新型救難艦採用整合電力推進系統及兩套可變螺距螺槳推進系統，動力來源為五部柴油發電機組搭配兩部交流感應推進馬達於正常運作時提供推進動力，同時配置有伸縮式全向推進器，可於緊急時提供推進動力。

為提供深海救援、打撈能力，本艦搭配水下無人載具，該載具設計潛航深度500公尺，搜索範圍100公尺，前進速度每小時3海浬（約5.6公里），可抗每小時2.5海浬洋流（約4.6公里），酬載能力30 公斤；另配備開放式潛水鐘，最大潛深約90公尺，作業海況4級，可容納3人，配置一組導向配重，具備與潛水控制站通訊之能力。

為能在海上維持定位實施救援，本艦配置符合國際海事協會動力定位附加標誌DP1要求之動態定位系統。另，配置拖帶裝置，具有在風速每小時21海浬（約39公里）時，拖帶速率每小時6海浬（約11公里），對10萬噸級商船實施緊急拖帶以及被拖之能力。

台船近年戮力轉型，積極搶攻國艦國造、公務船標案，目前手上共有艦艇29艘，未來更將進而爭取海軍新一代飛彈巡防艦業務，挹注整體營收，冀望台船光榮再現。

台船今年年中交船的「新海研一號」，本周經中國造船暨輪機工程學會評選獲得2021年船舶獎，決選委員包括歐美驗船公司在台首席代表、大學相關科系教授、工業局官員與媒體代表七人。學會將在明年5月會員大會獲得公開表揚。

(工商 )