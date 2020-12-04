美系外資看好晶圓代工廠台積電受惠於強勁需求，11、12月營收應可明顯成長，有望帶動今年第4季營收超越財測高標，維持買進評等，目標價由561元上修到607元。

台積電股價今天盤中最高來到502元、漲幅逾1%，成交量超過2.9萬張。

美系外資發布研究報告指出，除了16奈米之外，台積電其他製程的產能利用率都接近高檔。由於輝達（Nvidia）Turing繪圖處理器產品週期接近尾聲，加上華為受到美國貿易禁令影響，台積電仍需時間填補16奈米產能缺口。然而在美國制裁中芯國際下，台積電28奈米產能利用率有機會從今年第4季開始改善。

美系外資認為，台積電為滿足5奈米強勁需求，2021年資本支出可能比外界預期的200億美元再高出數十億美元，明顯高於2020年資本支出約170億美元，將帶動明後年營運成長。

考量積極擴產將帶動5奈米營收快速成長，美系外資將台積電2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值調升0.4%、0.9%、0.4%至20.01元、22.32元、25.17元，維持「買進」投資評等，目標價從561元上修到607元。（編輯：張均懋）1091204

(中央社)