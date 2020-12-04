才剛宣布將跟湖人完成5年1.9億美元續約的「一眉哥」安東尼戴維斯，4日隨即接受媒體視訊專訪，除了強調洛杉磯就是他想待的地方，能夠續約5年是件好事，更放話自己今年最驚訝的湖人補強動作，就是能從雷霆那邊爆冷搶來薛洛德。
「洛杉磯是我想待的地方，湖人做了很棒的工作組建球隊，這裡是我喜歡待的地方，每年夏天我都待在這裡，」安東尼戴維斯說，「現在未來5年我都住在這裡了，既然身處一個我很喜歡的地方，也不打算去別處，為何不掌握機會呢？」
提到湖人今年休兵期補強動作，安東尼戴維斯說：「我認為薛洛德的交易最讓我驚訝，我沒想過這會發生，當我看到那筆交易達成，我就是驚歎可以得到薛洛德，他是強硬的防守球員，進攻也很突出，拚鬥精神很強，這很符合我們要求。」
安東尼戴維斯更澄清，自己跟大家同一天知道詹姆斯打算續約兩年消息，「老實講，我不清楚詹姆斯在運作什麼，不知道他要提前續約，瑞奇保羅(兩人共同經紀人)並未把我包含在詹姆斯談判當中，我是跟大家同一天得知他要續約消息。」
「詹姆斯要續約2年4800萬美元，啊！抱歉，我應該說2年4000多萬美元才對，詹姆斯不好意思了，」安東尼戴維斯表示，「我不驚訝他會續約，我知道他仍熱愛球賽，也準備繼續代表湖人打球，他更跟我提過和他兒子同場競技的事情。」
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。