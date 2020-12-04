"I don't think it was a doubt that I was coming back...LA is a place I want to be." @AntDavis23 sits with our @geeter3 to discuss his contract extension with the #LakeShow, aspirations for the upcoming season, and more. @Lakers pic.twitter.com/ekaeLLBn9A — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) December 4, 2020

才剛宣布將跟湖人完成5年1.9億美元續約的「一眉哥」安東尼戴維斯，4日隨即接受媒體視訊專訪，除了強調洛杉磯就是他想待的地方，能夠續約5年是件好事，更放話自己今年最驚訝的湖人補強動作，就是能從雷霆那邊爆冷搶來薛洛德。

「洛杉磯是我想待的地方，湖人做了很棒的工作組建球隊，這裡是我喜歡待的地方，每年夏天我都待在這裡，」安東尼戴維斯說，「現在未來5年我都住在這裡了，既然身處一個我很喜歡的地方，也不打算去別處，為何不掌握機會呢？」

提到湖人今年休兵期補強動作，安東尼戴維斯說：「我認為薛洛德的交易最讓我驚訝，我沒想過這會發生，當我看到那筆交易達成，我就是驚歎可以得到薛洛德，他是強硬的防守球員，進攻也很突出，拚鬥精神很強，這很符合我們要求。」

安東尼戴維斯更澄清，自己跟大家同一天知道詹姆斯打算續約兩年消息，「老實講，我不清楚詹姆斯在運作什麼，不知道他要提前續約，瑞奇保羅(兩人共同經紀人)並未把我包含在詹姆斯談判當中，我是跟大家同一天得知他要續約消息。」

「詹姆斯要續約2年4800萬美元，啊！抱歉，我應該說2年4000多萬美元才對，詹姆斯不好意思了，」安東尼戴維斯表示，「我不驚訝他會續約，我知道他仍熱愛球賽，也準備繼續代表湖人打球，他更跟我提過和他兒子同場競技的事情。」

(中時 )