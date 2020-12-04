警方仔細清點車輛。（郭吉銓攝）

民眾在一片狼藉中找到自己的車牌。（郭吉銓攝）

40多輛機車遭四輪一次撂倒。（郭吉銓攝）

遭撞車輛一片狼藉。（郭吉銓攝）

多輛機車堆疊，一位民眾無法扶起壓在下層的愛車，只能傻眼呆站。（郭吉銓攝）

警方使用塑膠袋收集受損車輛車牌。（郭吉銓攝）

新北市三重區名源街4日清晨發生一起自撞事故，一位65歲白姓男子駕駛小型休旅車因不明原因擦撞停在停車格內的40多輛機車，所幸駕駛僅受輕傷，送醫後並無大礙，但事故可苦了40多輛機車車主，多位民眾上班通勤受到影響，詳細事故原因待調查。

(中時 )