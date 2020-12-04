三重自撞事故 男駕休旅車不明原因1車撞40車 13:192020/12/04 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一位民眾淡定經過現場。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方仔細清點車輛。（郭吉銓攝） 民眾在一片狼藉中找到自己的車牌。（郭吉銓攝） 40多輛機車遭四輪一次撂倒。（郭吉銓攝） 遭撞車輛一片狼藉。（郭吉銓攝） 多輛機車堆疊，一位民眾無法扶起壓在下層的愛車，只能傻眼呆站。（郭吉銓攝） 警方使用塑膠袋收集受損車輛車牌。（郭吉銓攝） 新北市三重區名源街4日清晨發生一起自撞事故，一位65歲白姓男子駕駛小型休旅車因不明原因擦撞停在停車格內的40多輛機車，所幸駕駛僅受輕傷，送醫後並無大礙，但事故可苦了40多輛機車車主，多位民眾上班通勤受到影響，詳細事故原因待調查。 高雄肝膽醫師駕車衝騎樓撞6車 幸無人傷亡 疲勞駕駛？員林槽車逆向撞斷紅綠燈桿 (中時 ) #事故 #原因 #駕駛 #機車 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 將軍民眾駕車小中風昏倒 警推車抬人送醫救回一命 11:352020/12/04 54歲劉嘉玲霸氣回應 《半生緣》27歲舞女扮相崩壞 00:132020/12/04 娛樂 南臺科大汽機車大展 隆重登場 04:102020/12/04 財經要聞 台3線裹屍案 主嫌溜回家落網 04:102020/12/04 社會新聞 五分車裝濾煙器 臭油味退散 04:102020/12/04 地方新聞 台62甲驚傳貨櫃車嚴重翻覆 駕駛受困車內仍在搶救 10:462020/12/04 KIA汽車11月台灣新車銷售訂單量創紀錄 09:502020/12/04 財經 《產業分析》車市復甦催價漲 橡膠族群Q4淡季不淡 08:002020/12/04 財經 社會熱門新聞 認識不滿一天 20歲雙寶爸硬上長裙女丟包摩鐵 她跪哭櫃台求助 - 社會 母癌末2子女又身障 一家四口陳屍車內社會局曝辛酸處境 - 社會 高雄一家四口陳屍路旁車內 警方封鎖現場採證中 - 社會 加600「四手聯彈」 萬華警破色情養生館 - 社會 青年單攻秀姑巒山失聯 今溪谷中尋獲遺體 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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