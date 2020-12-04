花蓮深山採草藥痛風發作 男子雨中苦等6天吊掛救援

男子山區痛風等到空勤吊掛救出。（空勤第三大隊提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮富里鄉51歲潘姓男子和弟弟，20幾天前到深山採草藥，哥哥因痛風發作，吃藥沒緩解，右腳腫大，受困海拔1100公尺富里山區，上月29日弟弟下山求援。因連日大雨空勤無法出動，救難人員搭建臨時工寮，經過6天等待，今天順利吊掛下山，救護車送醫急救。

據悉潘姓男子上月中和弟弟結伴上富里鄉豐南村大明明山區採藥，至今已經在山區超過20天，途中雖因痛風發作，原本以為可以繼續走，沒料到吃藥也沒緩解，右腳因腫大無法行走，生命危及，弟弟因此在29日先行下山求援。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰指出，但因連日大雨，直升機無法出勤，救難人員先在附近搭臨時工寮，在山區等候合適的吊掛時機。

呂冠辰指出，潘男生命跡象穩定，但路徑陡峭，連行走都有困難，沒辦法搬抬約有上百公斤重的潘男，救難人員就近尋找平坦區域闢出吊掛場地，申請空勤總隊直升機救援。

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊接獲總隊勤務指揮中心電話通知，今天上午派遣NA-709號機執行花蓮富里山區緊急救援任務，將傷患載往玉里永昌分校落地，由醫護人員後送台北榮民總醫院玉里分院。

兄弟前往富里鄉深山採草藥逾20天，今天由直升機救援脫困。（空勤第三大隊提供／王志偉花蓮傳真）

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